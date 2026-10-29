فصل کو آگ لگا نے پر مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پابندی کے باوجود دھان کی باقیات کو آگ لگا کر سموگ میں اضافہ کا سبب بننے والا کاشتکار چھاپہ پڑنے فرار ہو گیا، عنائت کو فصل کی باقیات جلاتے پکڑ لیا جو کہ فرار ہو گیا تاہم اس کیخلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔
پابندی کے باوجود دھان کی باقیات کو آگ لگا کر سموگ میں اضافہ کا سبب بننے والا کاشتکار چھاپہ پڑنے فرار ہو گیا، عنائت کو فصل کی باقیات جلاتے پکڑ لیا جو کہ فرار ہو گیا تاہم اس کیخلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔
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