آٹھ ڈرائیورز حوالات بند
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)86شمالی،122شمالی، 52 الف شمالی سمیت دیگر مقامات پر ناکہ بندی کر کے اشرف خان ،مظہر اقبال وغیرہ آٹھ ڈرائیورز کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر کے ان کے خلاف مقدمات در ج کروا دیئے گئے۔
86شمالی،122شمالی، 52 الف شمالی سمیت دیگر مقامات پر ناکہ بندی کر کے اشرف خان ،مظہر اقبال وغیرہ آٹھ ڈرائیورز کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر کے ان کے خلاف مقدمات در ج کروا دیئے گئے۔
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