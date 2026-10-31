منشیات فروش گرفتار ، چرس برآمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں تھانہ صدر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اﷲ دتہ کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ایک کلو 300 گرام چرس برآمد کر لی۔ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی۔
سرگودھا میں تھانہ صدر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اﷲ دتہ کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ایک کلو 300 گرام چرس برآمد کر لی۔ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی۔
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