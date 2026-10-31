3دکانداروں کو جرمانے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مہنگے داموں سبزیاں اور اشیائے خوردونوش فروخت کرنیوالوں کیخلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے کارروائی کر کے 3دکانداروں کو گرفتار کروایا جبکہ درجن سے زائد دکانداروں کو جرمانے کئے گئے۔
مہنگے داموں سبزیاں اور اشیائے خوردونوش فروخت کرنیوالوں کیخلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے کارروائی کر کے 3دکانداروں کو گرفتار کروایا جبکہ درجن سے زائد دکانداروں کو جرمانے کئے گئے۔
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