صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگ ن آج بھی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ، حاجی اقبال آصف

  • سرگودھا
مسلم لیگ ن آج بھی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ، حاجی اقبال آصف

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا)مسلم لیگ ن کے مقامی صدر حاجی اقبال آصف ،مہر خالد نے کہا ہے کہ۔۔۔۔۔۔

مسلم لیگ ن آج بھی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے انھوں نے کہا کہ شور شرابہ ڈالنے سے کسی کی مقبولیت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوتی ہے بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ ن فاروقہ شہر میں پہلے بھی شاندار کامیابی حاصل کی اور آئیندہ بھی کلین سویپ کرے گی انھوں نے کہا کہ ن لیگ کے کامیاب کونسلر و چیرمین عوام کی دل وجان سے خدمت کریں گے جیسے مریم نواز نے دن رات محنت کر کے پنجاب کو مثالی صوبہ بنایاانھوں نے کہا کہ سرگودھا میں کارڈیالوجی ہسپتال کی تعمیر کر کے عوام پر بہت بڑا احسان کیا ہے جبکہ سرگودھا کی عوام کبھی بھی احسان فراموشی نہیں کرتی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیرآباد:ریلوے جنکشن کی عمارت خستہ حال

سرکاری سکولوں کے طلبہ کے تیار سائنسی ماڈلز کا مقابلہ

ریجن بھر میں ایک ہفتہ کے دوران جرائم میں 12فیصد کمی

کھیلیں صحت مند معاشرے کے قیام میں اہم کردار ااد کرتی ہیں :سعید بھلی

نبی کریم ؐکی زندگی پوری انسانیت کیلئے بہترین نمونہ :پیر اجمل

وزیرآباد :جی ٹی روڈ تا بھٹی منصور کارپٹ روڈ کی تعمیر شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن