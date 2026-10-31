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لوڈ ٹرالیوں کو بند کیا اور وارننگ دیکر چھوڑ دیا

  • سرگودھا
لوڈ ٹرالیوں کو بند کیا اور وارننگ دیکر چھوڑ دیا

داؤدخیل(نماندہ دنیا)گزشتہ روز ایس ایچ او تھانہ داؤدخیل عرفان نیازی نے اوور لوڈ ٹرالیوں کو بند کیا اور وارننگ دیکر چھوڑ دیا کہ آئندہ ٹرالیاں اوور لوڈ نہ ہو اور اوپر ترپال لگا کر روڈ سے گزریں تاکہ بھاری پتھر اور نمک کسی کے لیے حادثے کا سبب بہ بنیں۔

 ماڑی موڑ سے نمک کی اوور لوڈ ٹرالیاں جو پکی چوک سے براستہ جناح بیراج کالاباغ جاتی ہیں جو زیادہ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے روڈ پر خطرات پیدا کر رہی ہیں اور اوور لوڈنگ نمک کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتے ہیں جبکہ داودخیل کی پہاڑیوں سے جپسم کے اوور لوڈ ڈمپر بھی میانوالی بنوں روڈ جس پر اس وقت ٹریفک کا بہت زیادہ رش ہے۔ اور یہ اوور لوڈنگ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں 

 

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