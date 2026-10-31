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سرگودھا میں مجموعی طور پر 3686 کسان کارڈ جاری

  • سرگودھا
سرگودھا میں مجموعی طور پر 3686 کسان کارڈ جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تحصیل سرگودھا میں مجموعی طور پر 3686 کسان کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔

جن کے حامل کاشتکاروں کو حکومتی پالیسی کے تحت ڈی اے پی کھاد پر سبسڈی کی سہولت فراہم کی جائیگی اس اقدام سے مقامی کاشتکاروں کو مالی ریلیف ملنے کی توقع ہے ۔پنجاب حکومت  کے اس اقدام سے کسان کارڈ ہولڈرز کو فائدہ پہنچانے اور زرعی شعبے میں کاشتکاروں کے اخراجات کم کرنے میں مدد ملنے کی توقع ہے ۔

 

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