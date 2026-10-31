صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھانسی اور بخار کی شکایات بڑھ رہی ہیں

  • سرگودھا
کھانسی اور بخار کی شکایات بڑھ رہی ہیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موسم کی تبدیلی کے ساتھ کھانسی، زکام، گلے کی خرابی اور بخار سمیت موسمی بیماریوں کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کے باعث بچے ، نوجوان اور بزرگ متاثر ہو رہے ہیں۔

 ڈاکٹرز کے مطابق خصوصاً گلے کے امراض، کھانسی اور بخار کی شکایات بڑھ رہی ہیں، جبکہ صبح کے اوقات میں اسکول جانے والے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے گرم لباس پہنایا جائے ۔ طبی ماہرین نے ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے احتیاط اور بدلتے موسم میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا:جزوی فنڈز جاری نہ ہونے سے بیشتر سکیمیں نامکمل

مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید ٹریفک سگنلز نصب کرنیکا منصوبہ

پی ایچ اے کا بائیو ڈائیورسٹی کوریڈورز متعارف کرانے کا فیصلہ

پہلی سے پانچویں تک نیا قومی نصاب متعارف کرانیکا فیصلہ

جدید سفری سہولیات سے آراستہ قراقرم ایکسپریس کا افتتاح

ہوٹل اور سٹوڈیو سے بجلی چوری پکڑی گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن