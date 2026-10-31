صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپوزیشن کوپارلیمنٹ فیصلے بھی تسلیم کرنا ہو نگے ،شہادت اعوان

  • سرگودھا
اپوزیشن کوپارلیمنٹ فیصلے بھی تسلیم کرنا ہو نگے ،شہادت اعوان

اپوزیشن کوپارلیمنٹ فیصلے بھی تسلیم کرنا ہو نگے ،شہادت اعوان پارلیمانی کمیٹیوں سے بائیکاٹ کی پالیسی ان کے اعلان کی نفی کر رہی

خوشاب(نمائندہ دُنیا)سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف سنیٹر ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ وطن عزیز میں جمہوریت کی بقا کیلئے آئینی اداروں کاستحکام ضروری ہے ، اپوزیشن کی جانب سے صرف پارلیمان کے استحکام کا اعلان کافی نہیں انہیں پارلیمنٹ فیصلے بھی تسلیم کرنا ہو نگے ، میڈیا نمائندوں سء بات چیت کے دوران انہوں کہ اپوزیشن اراکین کی پارلیمانی کمیٹیوں سے بائیکاٹ کی پالیسی ان کے اعلان کی نفی کر رہی ہے انہپیں اپنے فیصلو میں تر،میم کرنا ہو گی ملک شہادت اعوان کا کہنا تھا کہ ایوانوں کو چلانے کیلئے حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے کردار کو بھی اہمیت حاصل ہے ، تمام فیصلے جمہوری روایات کے مطابق ہوں تو کوئی پیچیدگہ نہیں ہو سکتی ، انہوں نے کہا کہ حکومت کی مثبت اور عوام دوست پالیسیون کیخلاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج اپوزیشن کی روائت بن چکی ہے ، جمہوریت کی بقا اور اداروں کے استحکام کیلئے حکومت اور اپوزیشن کو مل جل کر کام کرنا ہو گا ، احتجاج اور ہلڑ بازی کی پالیسی کسی بھی حوالے سے ملک و قوم کے مفادس میں نہیں ، انہوں نے اپوزیشن کو سڑکوں کی بجائے ایوان کے اندر باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات نمٹانا ہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیرآباد:ریلوے جنکشن کی عمارت خستہ حال

سرکاری سکولوں کے طلبہ کے تیار سائنسی ماڈلز کا مقابلہ

ریجن بھر میں ایک ہفتہ کے دوران جرائم میں 12فیصد کمی

کھیلیں صحت مند معاشرے کے قیام میں اہم کردار ااد کرتی ہیں :سعید بھلی

نبی کریم ؐکی زندگی پوری انسانیت کیلئے بہترین نمونہ :پیر اجمل

وزیرآباد :جی ٹی روڈ تا بھٹی منصور کارپٹ روڈ کی تعمیر شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن