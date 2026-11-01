صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات کی مبینہ فروخت کا سلسلہ جاری

  • سرگودھا
تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات کی مبینہ فروخت کا سلسلہ جاری

تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات کی مبینہ فروخت کا سلسلہ جاری 15 سے 20 نوجوانوں پر مشتمل گروہ سرگرم ہونے کا انکشاف، کارروائی کا مطالبہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) چیمہ کالونی، رحمت پارک اور شادمان کالونی سمیت یونیورسٹی روڈ پر واقع تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات کی مبینہ کھلے عام فروخت کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں اہلِ علاقہ نے ضلعی انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔اہلِ علاقہ نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ڈپٹی کمشنر کو تحریری درخواست میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ ایک بااثر شخص کی مبینہ سرپرستی میں 15 سے 20 نوجوانوں پر مشتمل گروہ سرگرم ہے ، جسے تعلیمی اداروں میں آنے جانے اور طلبہ و طالبات تک منشیات پہنچانے کی کھلی چھوٹ حاصل ہے ۔مقامی رہائشیوں کا دعویٰ ہے کہ اس مبینہ نیٹ ورک کے ذریعے نوجوان نسل کو نشے کی لت میں مبتلا کیا جا رہا ہے ، جبکہ تعلیمی اداروں کے قریب منشیات کی مبینہ دستیابی نئی نسل کے مستقبل کیلئے تشویش ناک صورتحال اختیار کر چکی ہے ۔اہلِ علاقہ نے مزید الزام عائد کیا ہے کہ منشیات فروشوں کو ممکنہ پولیس کارروائی کی پیشگی اطلاع مل جاتی ہے ، جس کے باعث ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں ہو پاتی۔ان مبینہ سرگرمیوں کے باعث شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔ اہلِ علاقہ نے ڈپٹی کمشنر، ضلعی پولیس حکام اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی فوری اور شفاف تحقیقات کروائی جائیں، تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات فروشی میں ملوث عناصر کیخلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے۔ اور نوجوان نسل کو اس لعنت سے محفوظ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

روڈ سیفٹی اقدامات ، ڈرائیوروں کی فہرستیں تیار کرنے پر زور

فری میڈیکل کیمپ ، 700 سے زائد مریضوں کا معائنہ

مسیحی عبادت گاہوں پر فول پروٖ سکیورٹی انتظامات

ضلعی ہسپتال مظفر گڑھ میںطبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

خاندانی دشمنی پر 15 سالہ طالب علم پر تشدد، چہرہ زخمی

یتیم لڑکے سے مبینہ زیادتی، حالت تشویشناک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل