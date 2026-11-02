بغیر لائسنس پر5ڈرائیور گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے اور بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے والے 5ڈرائیور دھر لئے جھال چکیاں چوک،85جھال،،138جنوبی میں فیاض،ذوالفقار ، صدیق،سلطان اور پرویزکو تھانوں میں بند کر دیا۔
تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے اور بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے والے 5ڈرائیور دھر لئے جھال چکیاں چوک،85جھال،،138جنوبی میں فیاض،ذوالفقار ، صدیق،سلطان اور پرویزکو تھانوں میں بند کر دیا۔
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