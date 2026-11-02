پانی چوری، 11افرادکیخلاف مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کوٹ موسیٰ خان، ککڑانی، ودھو وریام اور ملحقہ علاقوں میں کارروائی کر کے دوران منظور، عطا اﷲ، منصور ،ممتاز، علی شیر وغیرہ 11کاشتکار زیر پانی چوری کرتے ہوئے پکڑ لئے اورمقدمات درج کروا دیئے گئے ۔
کوٹ موسیٰ خان، ککڑانی، ودھو وریام اور ملحقہ علاقوں میں کارروائی کر کے دوران منظور، عطا اﷲ، منصور ،ممتاز، علی شیر وغیرہ 11کاشتکار زیر پانی چوری کرتے ہوئے پکڑ لئے اورمقدمات درج کروا دیئے گئے ۔
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