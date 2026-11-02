پٹرول کی منی ایجنسیاں سیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مختلف مقامات پر پیٹرول و ڈیزل کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کاروائی ارباز، محمد ایوب،اسد حیات، شیر خان کو گرفتار کر کے پمپ مشینیں ودیگر سامان قبضہ میں لیکر منی ایجنسیاں سیل کر دیں ۔
مختلف مقامات پر پیٹرول و ڈیزل کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کاروائی ارباز، محمد ایوب،اسد حیات، شیر خان کو گرفتار کر کے پمپ مشینیں ودیگر سامان قبضہ میں لیکر منی ایجنسیاں سیل کر دیں ۔
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