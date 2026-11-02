بھکاری حوالات میں بند
کلورکوٹ(نمایندہ دنیا)کلورکوٹ شہر میں بھیک مانگنے والے ایک بھکاری بیگر ایکٹ کے تحت سرکاری مہمان بنا گیا مقدمہ درج بھکاری حوالات میں بند۔
کلورکوٹ پولیس نے پیشہ ور بھکاریوں کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے سرور نامی بھکاری کو سرکاری مہمان بناتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے ۔کلورکوٹ پولیس کے مطابق اس بھکاری کے خلاف کاروائی بیگر ایکٹ کے تحت کی گئی ہے۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments