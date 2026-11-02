صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسجد سراجیہ حسینیہ اور بچیوں کے تعلیمی کمپلیکس کی تعمیر کا سنگِ بنیاد رکھ دیا

  • سرگودھا
مسجد سراجیہ حسینیہ اور بچیوں کے تعلیمی کمپلیکس کی تعمیر کا سنگِ بنیاد رکھ دیا

داؤدخیل(نماندہ دنیا)داؤدخیل ہاوسنگ کالونی سکندرآباد میں جامع مسجد سراجیہ حسینیہ اور بچیوں کے تعلیمی کمپلیکس کی تعمیر کا سنگِ بنیاد رکھ دیا گیاسابق چیف ایگزیکٹو پینسلین فیکٹری سرفراز شفیق احمد شیخ نے اپنی پوتی ۔

ڈاکٹر شرجیل احمد سرفراز (ایم ایس بے نظیر ہسپتال راولپنڈی) کی صاحبزادی کی یاد میں داؤدخیل سکندرآباد پنسلین فیکٹری میں جامع مسجد سراجیہ حسینیہ کی ازسرِنو تعمیر اور بچیوں کے لیے ایک بڑے تعلیمی کمپلیکس کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے منصوبے کا سنگِ بنیاد رکھ دیا۔اس سلسلے میں گزشتہ روز ایک پروقار اور عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معززین شہر سمیت مختلف علاقوں کی سیاسی، سماجی، مذہبی اور معزز شخصیات نے شرکت کی۔تقریب کے دوران جامع مسجد سراجیہ حسینیہ کی تعمیرِ نو اور بچیوں کے لیے جدید تعلیمی سہولیات سے آراستہ ایک وسیع تعلیمی کمپلیکس کے قیام کی بنیاد رکھی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: گلی محلے کچرا کنڈی میں تبدیل، سیوریج کا پانی مکینوں کیلئے عذاب

ایل پی جی کی خود ساختہ قیمتیں، لکڑی 3 ہزار روپے من

گیپکو میں سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن سسٹم کاآغاز

چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد

چیئر پرسن تعلیمی بورڈ انجینئر اقصیٰ شبیر سے چیئرمین پیٹا احسان گورایہ کی ملاقات

این اے 77ضمنی الیکشن ‘ووٹرز کو دھکا یا جا رہا :مرکزی مسلم لیگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر