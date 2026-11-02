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بغیر نقشہ منظوری کمرشل تعمیرات شہری کیخلاف مقدمہ

  • سرگودھا
بغیر نقشہ منظوری کمرشل تعمیرات شہری کیخلاف مقدمہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر نقشہ منظوری کمرشل تعمیرات کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

تھانہ جھنگ بازار کے علاقے سنت پورہ میں میونسپل کارپوریشن ٹیموں نے کارر وائی کرتے ہوئے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران شہری کو بغیر اجازت اور بغیر نقشہ منظوری دکانوں کی تعمیرات کرنے میں ملوث پایا۔ جو قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

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