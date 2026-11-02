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غزہ سے کشمیر تک مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ،مولانا محمد سلیم

  • سرگودھا
غزہ سے کشمیر تک مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ،مولانا محمد سلیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) غزہ سے کشمیر تک مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اﷲ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ۔۔۔

 ہم اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد اور آواز بلند کر سکیں اور ان کی خاطر قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہ کریں ،ضلعی امیر جماعت اہلحدیث انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا کہ اگر ہم اپنی اپنی مملکتیں بچاتے رہے اور مل کر کوئی ٹھوس حکمت عملی وضع نہ کی تو باری باری مشکل میں ہم سب کو مبتلا ہونا ہوگا ۔پوری دنیا میں تمام قوتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ھوتی جا رہی ہیں کبھی غزہ کبھی کشمیر کبھی سوڈان اور اسی طرح مختلف ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہوا ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں اوریہ وقت پوری امت مسلمہ کے اکٹھا ہونے کا ہے

 

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