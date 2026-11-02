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چنگ چی رکشوں کی یلغار سے آ مد ورفت معطل ہوکر ر ہ گئی

  • سرگودھا
چنگ چی رکشوں کی یلغار سے آ مد ورفت معطل ہوکر ر ہ گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مقام حیات روڈاور واٹر سپلائی روڈ پر ریڑھیوں اور چنگ چی رکشوں کی یلغار سے آ مد ورفت معطل ہوکر ر ہ گئی ہے ا س کے علاو ہ دو کا نداروں کیلئے بھی مسائل بڑھتے جا ر ہے ہیں۔

دکانداروں کا کہنا ہے کہ موجود ہ صورتحا ل میں میونسپل کارپوریشن حکا م خا مو ش تماشائی بن چکے ہیں مذکور ہ روڈ صورتحال کا تدار ک یہاں کے لو گو ں کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ ضرورت ا س امر کی ہے کہ ان مصروف شاہراؤں پر فی الفور آپریشن کر کے دو کا نداروں کو ا س عذا ب سے نجا ت دلا ئی جا ئے اور ٹریفک کی روا نی کو بھی بر قرار رکھا جا ئے ۔

 

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