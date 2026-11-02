صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومتی نوٹیفکیشن کے برعکس پٹرول 3 روپے فی لیٹر مہنگا فروخت

  • سرگودھا
حکومتی نوٹیفکیشن کے برعکس پٹرول 3 روپے فی لیٹر مہنگا فروخت

حکومتی نوٹیفکیشن کے برعکس پٹرول 3 روپے فی لیٹر مہنگا فروخت ایل پی جی گیس کی قیمت 600 روپے فی کلو تک وصول کی جا رہی ہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مہنگائی اور ناجائز منافع خوری نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، ضلعی انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عملدرآمد اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دینے لگی۔ ذرائع کے مطابق متعدد پٹرول پمپ مالکان حکومتی نوٹیفکیشن کے برعکس پٹرول 3 روپے فی لیٹر مہنگا فروخت کر رہے ہیں، جبکہ بعض پٹرول پمپس کے پیمانوں میں بھی مبینہ گڑبڑ کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ایل پی جی گیس کی قیمت 600 روپے فی کلو تک وصول کی جا رہی ہے ، جس نے گھریلو صارفین کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، مگر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور پیرا فورس کی مؤثر کارروائیاں دکھائی نہیں دے رہیں،شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور من مانے نرخ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کشمیر چوک انڈر پاس منصوبہ،22روز میں 85فیصد کام مکمل

پولیس افسران کا گرجا گھروں کا دورہ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

تمام سیاسی قیادت کو محبت کا پیغام دینا چاہیے ،راجہ پر ویز اشرف

ڈی ایچ کیو ہسپتال جہلم میں میت منتقلی سروس کا افتتاح

پاک چین ہسپتال،عوام کو سہولیات ملیں گی، نیلسن عظیم

ڈپٹی کمشنر مری کی کھلی کچہری آج ہوگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر