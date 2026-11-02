صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد سٹون کریشر مالکان کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے

  • سرگودھا
متعدد سٹون کریشر مالکان کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے

متعدد سٹون کریشر مالکان کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے فضائی آلودگی کا باعث بننے والے سٹون کریشرز کو نا مناسب انتظامات پر وارننگ جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ ماحولیات نے فضائی آلودگی کا باعث بننے والے 100 سے زائد سٹون کریشرز مالکان کے خلاف دوبارہ کارروائی کو حتمی شکل دیتے ہوئے متعدد سٹون کریشر مالکان کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے ڈسٹرکٹ آفیسر تحفظ ماحولیات محمد رانا نے بتایا کہ متعدد بار سروے میں فضائی آلودگی کا باعث بننے والے سٹون کریشرز کو نا مناسب انتظامات پر وارننگز جاری کی گئیں’ محکمہ ماحولیات کے ٹربیونل نے بھی سرگودھا سماعت کے دوران متعدد سٹون کریشرز کو مجموعی طور پر لاکھوں روپے جرمانے کیے ہیں ، اب مزید سٹون کریشرز کو دی گی ڈیڈ لائن کے بعد خلاف ورزی پر ان کریشرز مالکان کے کیسز عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے ’ جو فی سٹون کریشر کو 50 لاکھ روپے تک جرمانے کرنے کے اختیار رکھتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائیاں، 5000 گرفتار

سموگ کا راج، شہریوں کا سانس لینا دشوار، محکمہ ماحولیات اور انتظامیہ خاموش تماشائی

نہری پانی چوری، بڑے مگرمچھوں کیخلاف کارروائی کا حکم

ڈی سی کیپٹن (ر) عبدالرحمن کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ کا دورہ، مریضوں کی عیادت

عوامی مسائل کا فوری اور میرٹ پر حل ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ،عائشہ رضوان

کون بنے گا ایک دن کا کمشنر؟’’ مقابلے کیلئے 232 طلبہ کا ٹیسٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر