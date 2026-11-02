صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس وصولیوں کا ہدف عبور،5 ارب 10 کروڑ خزانے میں جمع

  • سرگودھا
ٹیکس وصولیوں کا ہدف عبور،5 ارب 10 کروڑ خزانے میں جمع

ٹیکس وصولیوں کا ہدف عبور،5 ارب 10 کروڑ خزانے میں جمع مقرر کردہ 5 ارب کے ہدف کے مقابلے میں 10 کروڑ روپے اضافی ریونیو حاصل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریجنل ٹیکس آفس سرگودھانے اکتوبر 2026 کے دوران ٹیکس وصولیوں کا مقررہ ہدف عبور کرتے ہوئے 5 ارب 10 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کروا دیے ، ایف بی آر کی جانب سے مقرر کردہ 5 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 10 کروڑ روپے اضافی ریونیو حاصل کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں ٹیکس وصولیوں میں 17 فیصد نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چیٔرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے آر ٹی او سرگودھا کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے افسران اور عملے کی کاوشوں کو قابلِ تحسین قرار دیا۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو آر ٹی او سرگودھا نورین یعقوب نے اس کامیابی کو مؤثر حکمت عملی، ٹیم ورک اور عملے کی مسلسل محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے ٹیکس دہندگان اور کاروباری برادری کے تعاون کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ رضاکارانہ ٹیکس ادائیگی اور ٹیکس نظام پر اعتماد ملکی معیشت کے استحکام میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ٹیکس نیٹ میں توسیع، شفاف ٹیکس انتظامیہ اور ریونیو وصولیوں میں مزید اضافے کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹماٹر، شملہ مرچ، آلو مہنگے، برائلر گوشت 550 روپے کلو کی حد کو چھونے لگا

مرکزی جمعیت اہلحدیث سٹی کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن

عید گاہ گوہر پیر محمود بوٹی میں 74 ویں افکارِ رضا سیمینار کا انعقاد

قتل، اغوا ودیگر سنگین جرائم کی تفتیش جلدنمٹانے کی ہدایت

صوبائی وزیر سے چین کے وفد کی ملاقات، سرمایہ کاری پر بات چیت

بیکری کے یونٹ پر آتشزدگی، حفاظتی اقدامات پر عملدرآمد کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر