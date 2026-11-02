صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

18 کروڑ کا بھلوال روڈ اور سیوریج کا منصوبہ غائب

  • سرگودھا
18 کروڑ کا بھلوال روڈ اور سیوریج کا منصوبہ غائب

ہری پورہ مچھلی منڈی ،اسلام پورہ ،ملت آباد اور گل والا کی آبادیوں کے مکین بدستور نکاسی آب کے عذاب میں مبتلا،منصوبہ کی افادیت بھی داؤ پر لگنے کا اندیشہمنصوبہ بندی میں سڑک کے اطراف آباد درجنوں آبادیوں اور کاروباری مراکز کے بنیادی مسئلے ، سیوریج اور نکاسی آب کو نظر انداز کیے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) 18 کروڑ کا بھلوال روڈ منصوبہ، سیوریج کا مستقل حل غائب، سڑک بننے سے پہلے ہی شہریوں کے مسائل نظر انداز، ہری پورہ مچھلی منڈی ،اسلام پورہ ،ملت آباد اور گل والا کی آبادیوں کے مکین بدستور نکاسی آب کے عذاب میں مبتلا،منصوبہ کی افادیت بھی داؤ پر لگنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا،تفصیل کے مطابق سرگودھا میں 18 کروڑ روپے کی ابتدائی تخمینہ لاگت سے ہری پور پھاٹک سے گل والا کے راستے 33 پھاٹک تک بھلوال روڈ کی تعمیر کا کام تو شروع کر دیا گیا، مگر منصوبہ بندی میں سڑک کے اطراف آباد درجنوں آبادیوں اور کاروباری مراکز کے بنیادی مسئلے ، یعنی سیوریج اور نکاسی آب، کو نظر انداز کیے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے سڑک تعمیر کرنے کی تیاری ہے ، لیکن اس کے ساتھ موجود آبادیوں کو گندے پانی سے نجات دلانے کے لیے کوئی واضح اور جامع حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی۔ ہری پورہ میں مچھلی منڈی سیوریج کے مناسب انتظام سے محروم ہے ، جہاں نکاسی آب کی ناقص صورتحال کے باعث کاروباری افراد اور شہری طویل عرصے سے مشکلات برداشت کر رہے ہیں؛ یہی وجہ ہے کہ منڈی کی منتقلی کے لیے بھی عرصہ دراز سے کوششیں جاری ہیں، مگر مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے ۔ دوسری طرف گل والا اور ملحقہ آبادیوں کے مکین سیوریج کے مسائل پر متعدد بار احتجاج کر چکے ہیں، لیکن متعلقہ ادارے تاحال انہیں مستقل ریلیف فراہم نہیں کر سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران ، گھریلو کنکشنز کی فراہمی پر عائد پابندی غیر معینہ مدت تک برقرار رکھنے کا فیصلہ

طبی فضلے کی ناقص ری سائیکلنگ کا انکشاف

چنیسرٹاؤن میں 25 کروڑ لاگت سے تعمیر سندھی مسلم فوڈواک کا افتتاح

کراچی سے تعاون وفاق کی بھی ذمہ داری ، سعید غنی

لیاری کھنڈرات میں تبدیل، 20گھنٹے لوڈشیڈنگ، منعم ظفر

ناصر شاہ کی گلگت بلتستان کے عوام کو یومِ آزادی کی مبارکباد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر