جبری مشقت ، مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) 61شمالی ، اجنالہ روڈ اور قینچی موڑ پر چیکنگ کے دوران مختلف ورکشاپس میں کاروائی کے دوران تین کمسن بچوں کو جبری مشقت سے بازیاب کروا کر جاوید ،محمد ارشاد اور عابد کیخلاف مقدمات در ج کروا یئے ۔
61شمالی ، اجنالہ روڈ اور قینچی موڑ پر چیکنگ کے دوران مختلف ورکشاپس میں کاروائی کے دوران تین کمسن بچوں کو جبری مشقت سے بازیاب کروا کر جاوید ،محمد ارشاد اور عابد کیخلاف مقدمات در ج کروا یئے ۔
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