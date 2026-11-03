دہشت گر د وں کو جلد ا ن کے حقیقی انجام تک پہنچا یا جا ئے گا،چوہدری حمزہ خالد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل سیکرٹری سوشل میڈیا ونگ مسلم لیگ ن چوہدری حمزہ خالد نے پا ک فو ج کے عز م و حوصلے کو سلا م پیش کرتے ہو ئے کہا کہ۔۔۔۔
افوا ج پاکستا ن فتنہ الخوا ر ج کے سینکڑوں دہشت گر دوں کو جہنم وا صل کر چکی ہیں، دہشت گر د وں کو جلد ا ن کے حقیقی انجام تک پہنچا یا جا ئے گا ملک کو دہشت گر د ی کی لعنت سے پا ک کر نے کے مشن میں پور ی قوم حکو مت اور اپنی افواج کے ساتھ ہیں، افوا ج پاکستان کی قر با نیاں پور ی دنیا کے لیے با عث فخر ہیں۔
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