صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجن بھر میں اہم مقامات کے سکیورٹی انتظامات کا از سر نو جائزہ

  • سرگودھا
ریجن بھر میں اہم مقامات کے سکیورٹی انتظامات کا از سر نو جائزہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزارت داخلہ پنجاب کی جانب سے ملکی صورتحال کے پیش نظر سرگودھا سمیت ریجن بھر میں اہم مقامات کے سکیورٹی انتظامات کا از سر نو جائزہ لینے اور مزید فول پروف اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ۔

ذرائع کے مطابق ان میں اہم تنصیبات، ریلوے اسٹیشنز، دفاتر، گیس و بجلی کی انسٹالیشنز، تھانے اور دیگر سرکاری و غیر سرکاری املاک شامل ہیں، گزشتہ روز ڈپٹی کمشنرز کو ان مقامات کی حالیہ سکیورٹی آڈٹ رپورٹس ارسال کرتے ہوئے انتظامات پر نظر ثانی کی ہدایت جاری کی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ سکیورٹی خدشات سے نمٹا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بی زیڈ یو اکیڈمک سٹاف کے عہدیداروں میں اختلافات شدید،ایک مستعفی

میگا صفائی آپریشن شروع،اضافی عملہ تعینات

مصور ذوالفقار علی بھٹی کی فنی خدمات کے اعتراف میں تقریب

پنجاب کالجز کینٹ کیمپس کائیاں پور میں یوم والدین کی تقریب

بجلی کا میٹر منقطع کرنے پر میپکو لائن مین پر مبینہ تشدد

چوک سرور شہید ہسپتال میں انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ