صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں مین بازار اور جرنیلی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار

  • سرگودھا
کندیاں مین بازار اور جرنیلی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار

کندیاں مین بازار اور جرنیلی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار بازار اور روڈ سکڑ گئے شہریوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات

میانوالی (نامہ نگار)کندیاں مین بازار اور جرنیلی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، بازار اور روڈ سکڑ گئے شہریوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ مین بازار میں ناجائز تجاوزات کی وجہ سے پیدل چلنے والے افراد اور بازار میں خریداری کی غرض سے آنے والی خواتین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاوہ ازیں جرنیلی روڈ پر پٹرول۔پمپس کی موجودگی میں بھی جگہ جگہ آئل ایجینسیوں کی بھرمار ہو چکی یے جو کہ خطرے سے خالی نہیں ہیں سول ڈیفینس اور تحصیل انتظامیہ کی بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے جس سے یہاں یہ ایجینسیاں مزید بڑھ رہی ہیں انتظامیہ اور پیرا فورس کی کمزور گرفت کی وجہ سے مین بازار میں چنگچی رکشوں، ریڑھی بانوں اور دوسرے علاقوں سے آنے والی مال سپلائی کرنے والی گاڑیاں بھی آمدورفت میں خلل کا باعث بنتی ہیں شہریوں نے ڈی سی میانوالی اور اے سی پپلاں سے مطالبہ کیا ہے کہ بازاروں میں بڑی گاڑیوں اور لوڈر رکشہ کا دن کے اوقات داخلہ بند کیا جائے اور تجاوزات کا باعث بننے والے ریڑھی بانوں اور سبزی فروٹس و دیگر دکانداروں کو متبادل جگہ فراہم کی جائے تاکہ بازاروں میں تجاوزات کا خاتمہ ممکن ہو سکے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بی زیڈ یو اکیڈمک سٹاف کے عہدیداروں میں اختلافات شدید،ایک مستعفی

میگا صفائی آپریشن شروع،اضافی عملہ تعینات

مصور ذوالفقار علی بھٹی کی فنی خدمات کے اعتراف میں تقریب

پنجاب کالجز کینٹ کیمپس کائیاں پور میں یوم والدین کی تقریب

بجلی کا میٹر منقطع کرنے پر میپکو لائن مین پر مبینہ تشدد

چوک سرور شہید ہسپتال میں انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ