جعلی زرعی ادویات برآمد اور سیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کوٹمومن میں کاروائی کے دوران ایک ڈیلر کی دوکان پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں زائد المعیاد زرعی ادویات کا بھاری سٹاک برآمد کر کے سیل کر دیا، ڈیلر امجد خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔
کوٹمومن میں کاروائی کے دوران ایک ڈیلر کی دوکان پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں زائد المعیاد زرعی ادویات کا بھاری سٹاک برآمد کر کے سیل کر دیا، ڈیلر امجد خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔
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