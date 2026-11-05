صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس پی انویسٹی گیشن کی ریٹائرڈ پولیس افسران کے اعزاز میں تقریب

  • سرگودھا
ایس پی انویسٹی گیشن کی ریٹائرڈ پولیس افسران کے اعزاز میں تقریب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایس پی انویسٹی گیشن عمران عباس چدھڑ نے محکمہ پولیس میں بہترین خدمات سرانجام دینے کے بعد ریٹائر ہونے والے افسران کے اعزاز میں ایک پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں ریٹائرڈ افسروں کی پیشہ ورانہ خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔

تقریب میں ریٹائر ہونے والے انسپکٹر مشتاق احمد، سب انسپکٹر آصف محمود اور ڈرائیور کانسٹیبل محمد ممتاز نے شرکت کی۔ اس موقع پر دورانِ سروس وفات پانے والے اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد عارف کی خدمات کو بھی خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ مرحوم افسر کی نمائندگی ان کے صاحبزادے نے کی۔ ایس پی انویسٹی گیشن عمران عباس چدھڑ نے ریٹائرڈ افسران کو ان کی قابلِ قدر خدمات کے اعتراف میں اعزازی شیلڈز اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ انہوں نے ریٹائر ہونے والے افسران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ پولیس میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے مرحوم اے ایس آئی محمد عارف کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرگودھا پولیس اپنے شہداء اور دورانِ سروس وفات پانے والے افسران کی قربانیوں اور خدمات کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ان کے اہل خانہ ہمیشہ سرگودھا پولیس کے خاندان کا حصہ رہیں گے اور محکمہ ہر موقع پر ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بڑھتی طلبہ تعداد کے برعکس درسی کتب کی چھپائی میں مسلسل کمی

لاہور ویسٹ واٹر اینڈ ڈرینج مینجمنٹ پراجیکٹ معاہدہ پر دستخط

گورنمنٹ کالج میں 5 ڈیجیٹل سسٹمز کی افتتاحی تقریب

کمشنر کا گوالمنڈی، نسبت روڈ، لکشمی اور ایبٹ روڈپر صفائی کا جائزہ

ڈی جی ایل ڈی اے کابرکی روڈ کا دورہ 45 فیصد تعمیراتی کام مکمل ،بریفنگ

شہر سے تجاوزات خاتمے کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن