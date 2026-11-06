صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قاتل کے بھائی کی مدعیت میں 4افراد کے خلاف درج

  • سرگودھا
قاتل کے بھائی کی مدعیت میں 4افراد کے خلاف درج

شاہ پور صدر(نامہ نگار) پولیس تھانہ شاہ پورصدر نے گذشتہ روز مخالفین کی فائرنگ سے قتل ہونے والے نصرحیات کے قتل کا مقدمہ مقتول کے بھائی محمد امیر کی مدعیت میں کاشان ، احتشام ، عرفان اور الیاس خان کے خلاف درج کرلیا ہے ۔

شاہ پور کے نواحی قصبہ ٹھٹھی مظلم میں شادی کی تقریب میں معمولی رنجش پر دو افراد کاشان ، احتشام نے الیاس خان ولد غلام عباس کے مشورہ اور ایما ء پر کلاشنکوف سے دن دیہاڑے فائرنگ کر کے ایک شخص نصر حیات کو قتل کر دیا، محمد امیر نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ اپنے گھر موجود تھا کہ اس کا بھائی نصرحیات گھر آیا اور بتایا کہ شادی کی تقریب میں کاشان اور احتشام نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے ، وہ اپنے بھائی نصراور اپنے بیٹے زین کے ہمراہ گھر سے باہر کھڑا تھا کہ کاشان اور احتشام ایک کار پر سوار ہو کر آ گئے اور کاشان مسلح ریپیٹر، احتشام مسلح کلاشنکوف ، عرفان مسلح کلاشنکوف کار سے باہر نکلے اور ان پر فائرنگ شروع کر دی ، گولیاں لگنے سے نصرحیات وہیں گر گیا، ملزمان اسلحہ لہراتے ہوئے کار میں بیٹھ کر فرار ہو گئے ، محمد امیر وغیرہ مقتول کو پرائیویٹ گاڑی پر تحصیل ہسپتال شاہ پور لے آئے جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مہلت کے با وجود کوڑا ،تعمیراتی ملبہ نہ اٹھانے پر پلاٹ ضبط

ڈپٹی کمشنر کا دورہ عزیز بھٹی شہید ہسپتال ،سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر گجرات کو ایم ڈی واسا کی ڈسپوزل سٹیشن منصوبوں پر بریفنگ

حافظ آباد:فوارہ چوک کا رائونڈ ابائوٹ مسمار ‘نیا بنانے کی تیاری

ممبر اسمبلی نواز چوہان کادورہ ڈی ایچ کیو ہسپتال،ایم ایس سے بریفنگ لی

سیالکوٹ :چلڈرن ہسپتال کے باہر پارکنگ مافیا کی من مانیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ