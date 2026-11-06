صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سید محمد اکبر شاہ کاظمی کا تین روزہ عرس آج سے شروع

  • سرگودھا
سید محمد اکبر شاہ کاظمی کا تین روزہ عرس آج سے شروع

موچھ(نمائندہ دنیا)ولی کامل،پیر طریقت، حضرت دادا سید محمد اکبر شاہ کاظمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا تین روزہ عرس مبارک حاجی سید محمد سعید شاہ کاظمی،سید طاہر بلال شاہ کاظمی،سید محمد مزمل حسین شاہ کاظمی و جملہ سادات برادری کے زیر اہتمام آج جمعہ سے شروع ہو رہا ہے ۔

جمعہ بعد نماز عشاء دربار پر چادر پوشی کے بعد محفل ذکر و نعت،ہفتہ نماز عشاء کے بعد جامع میانہ مسجد موچھ میں پیر سید محمد ارشد حسین شاہ کاظمی آستانہ عالیہ مواز والہ شریف کا خطاب،پیر محمد خان قادری کی دعا اور اتوار کو قرآن خوانی کے بعد سید محمد فیاض شاہ کاظمی ختم خواجگان،حافظ محمد رکن دین کی دعا کی ترکیب ہے ۔امام مسجد ھذا ماسٹر نزیر احمد عطاری ان مواقع پر نظامت کے فرائض سر انجام دیں گے ۔عرس مبارک کی ان 3 روزہ تقریبات میں انتظامیہ کی طرف سے محبان،عقیدت مندان سے بھرپور شرکت کی اپیل کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی پی او چنیوٹ کی پولیس اہلکاروں سے ملاقات ،مسائل سنے

پینسرہ میں واٹس ایپ ہیکنگ،13 لاکھ روپے فراڈ کا انکشاف، ملزم گرفتار

چک جھمرہ میں چوری اور راہزنی کی وارداتوں میں اضافہ

تاندلیانوالہ:پولیس نے 1440 گرام چرس برآمد کرکے ملزم کو گرفتار کر لیا

تاندلیانوالہ میں ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر 17 سالہ نوجوان جاں بحق،لڑکی زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ