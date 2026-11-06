صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینکڑوں افراد نے جماعت اسلامی کے مطالبات کی حمایت کردی

  • سرگودھا
سینکڑوں افراد نے جماعت اسلامی کے مطالبات کی حمایت کردی

سینکڑوں افراد نے جماعت اسلامی کے مطالبات کی حمایت کردیجماعت اسلامی کے کارکنان کی تاجروں ،طلبہ، نوجوانوں اور سیگر افراد سے بھی ملاقاتیں

میانوالی (نامہ نگار )بن حافظ جی میں جماعت اسلامی کا پٹرولیم لیوی کے خلاف دستخطی کیمپ،امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ عبدالوہاب خان نیازی کی خصوصی شرکت، سینکڑوں افراد نے محضرنامہ پر دستخط کرکے جماعت اسلامی کے عوامی مطالبات کی حمایت کردی. اس موقع پر امیرضلع عبدالوہاب خان نیازی کی قیادت میں جماعت اسلامی کے کارکنان نے تاجروں ،طلبہ، نوجوانوں اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی ملاقاتیں کیں اور عوامی مطالبات کے حق میں ان کی حمایت حاصل کی. عبدالوہاب خان نیازی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک میں واحد جماعت اسلامی ہے جو عوام کے مسائل اور حقوق کے حوالے سے بات کررہی ہے . انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی تحریک کامیابی کے قریب ہے ، حکومت جماعت اسلامی کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گی تو جماعت اسلامی کے پاس اسلام آباد مارچ کا آپشن موجود ہے اور ہم اسلام آباد جانے سے ذرا نہیں ہچکچائیں گے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مہلت کے با وجود کوڑا ،تعمیراتی ملبہ نہ اٹھانے پر پلاٹ ضبط

ڈپٹی کمشنر کا دورہ عزیز بھٹی شہید ہسپتال ،سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر گجرات کو ایم ڈی واسا کی ڈسپوزل سٹیشن منصوبوں پر بریفنگ

حافظ آباد:فوارہ چوک کا رائونڈ ابائوٹ مسمار ‘نیا بنانے کی تیاری

ممبر اسمبلی نواز چوہان کادورہ ڈی ایچ کیو ہسپتال،ایم ایس سے بریفنگ لی

سیالکوٹ :چلڈرن ہسپتال کے باہر پارکنگ مافیا کی من مانیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ