ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع پر گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع کے ذریعے پولیس کی دوڑیں لگوانے والا دھر لیا گیا،پولیس موقع پر پہنچی ، تاہم حقائق کی جانچ پڑتال کی گئی تو وقوعے کی تصدیق نہ ہو سکی،ملزم کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔
ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع کے ذریعے پولیس کی دوڑیں لگوانے والا دھر لیا گیا،پولیس موقع پر پہنچی ، تاہم حقائق کی جانچ پڑتال کی گئی تو وقوعے کی تصدیق نہ ہو سکی،ملزم کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔
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