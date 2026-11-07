صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہری پانی چوری کر نیوالے 20 افراد کیخلاف مقدمات

  • سرگودھا
نہری پانی چوری کر نیوالے 20 افراد کیخلاف مقدمات

نہری پانی چوری کر نیوالے 20 افراد کیخلاف مقدمات محکمہ انہار ٹیموں نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا، 20 افراد نے کھال توڑے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نہری پانی چوری کرنے والے 20 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔تھانہ نشاط آباد کے مختلف علاقوں میں محکمہ انہار ٹیموں نے کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران 20 سے زائد افراد کو نہری کھال توڑ کر پانی چوری کرنے اور اپنی فصلوں کو چوری شدہ پانی سے سیراب کرنے میں ملوث پایا۔ جو سرکاری خزانے کے لئے نقصان کا سبب بن رہے تھے ۔ جن کیخلاف مقدمات بھی درج کر لئے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

محکمہ صحت نے جینیاتی مریضوں کو دوا کی مفت فراہمی شروع کردی

عباسی اسپتال کے نئے بلاک کی او پی ڈی کا افتتاح

تھر کے کوئلے کو صنعتی ترقی کا ذریعہ بنایا جا رہا ، شرجیل میمن

اعلیٰ تعلیمی ادارے قومی ترقی، معاشی استحکام کے اہم ستون،ناصرشاہ

شہر کی ترقی کیلئے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی،گورنر

ہمارا کام عوام کی خدمت، پیپلز پارٹی کا کرپشن، حافظ نعیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن