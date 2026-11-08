منشیات فروش کو گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش پرویز اختر کو گرفتارکر لیا، گرفتار منشیات فروش کے قبضہ سے 1 کلو 300 گرام چرس برآمد کی گئی۔ جسکے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔
تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش پرویز اختر کو گرفتارکر لیا، گرفتار منشیات فروش کے قبضہ سے 1 کلو 300 گرام چرس برآمد کی گئی۔ جسکے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔
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