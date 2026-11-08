صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی اداروں میں ٹیکس وصولیوں کی نگرانی کا فیصلہ

  • سرگودھا
بلدیاتی اداروں میں ٹیکس وصولیوں کی نگرانی کا فیصلہ

بلدیاتی اداروں میں ٹیکس وصولیوں کی نگرانی کا فیصلہمختلف ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی، تمام ایڈمنسٹریٹرز کو ہدایت کر دی گئیں

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ پنجاب نے سرگودھا سمیت خوشاب، بھکر اور میانوالی کے بلدیاتی اداروں میں ٹیکس وصولیوں، اخراجات اور دیگر انتظامی امور پر چیک اینڈ بیلنس بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ۔اس ضمن میں تمام ایڈمنسٹریٹرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پراپرٹی ٹرانسفر فیس، میونسپل کارپوریشن کی دکانوں کے کرایوں، ٹھیکیداروں سے ریکوری اور نقشہ فیس کی مد میں ہونے والی آمدن اور اخراجات کی تفصیلات فراہم کریں۔ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں مختلف ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی، جو متعلقہ بلدیاتی اداروں کے اخراجات اور ٹیکس وصولیوں کا جائزہ لے کر ماہانہ رپورٹس مرتب کریں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ریاست کا تشخص، امن بحال رکھنا سب کی ذمہ داری:افتخار گیلانی

غیرملکی سرمایہ کاری،چودھری شافع کی سفیر آذربائیجان سے ملاقات

ترقیاتی منصوبے معیار کے مطابق بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

اسلام آباد پولیس کے مزید 535افسروں ،اہلکاروں کی ترقی

این سی سی آئی اے کی کارروائی 29لاکھ سے زائد رقم شہری کو واپس

نسٹ کی کیو ایس ایشیا یونیورسٹی رینکنگز میں دوسری پوزیشن

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ریاست اور عوام کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کرپشن اب کوئی موضوع نہیں رہا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بھائی! ہم لڑائی کے ساتھ ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ووٹ‘ جمہوری معاشروں کی اصل طاقت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مڈ ٹرم شکست کے بعد
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
خیبرپختونخوا کے مالیاتی سکینڈل اور تبدیلی کے دعوے
محمد عبداللہ حمید گل