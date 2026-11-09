روٹی مہنگی بیچنے پر 3افراد گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے اولڈ سو ل لائن، موہنی روڈ، فیکٹری ایریا سمیت دیگر علاقوں میں کاروائی کے دوران اشیائے مہنگے داموں فروخت کرنے پر ارشد، عمر اور عبدالرحمان کو موقع پر پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔
پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے اولڈ سو ل لائن، موہنی روڈ، فیکٹری ایریا سمیت دیگر علاقوں میں کاروائی کے دوران اشیائے مہنگے داموں فروخت کرنے پر ارشد، عمر اور عبدالرحمان کو موقع پر پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔
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