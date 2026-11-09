فری سکول اور ڈسپنسری قائم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چک نمبر 29 کے رہائشی سعید نے نواب مہر گامو ٹرسٹ کے زیرِ اہتمام فری سکول اور ڈسپنسری قائم کر دی، جہاں بچوں کو مفت تعلیم اور مستحق افراد کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔
چک نمبر 29 کے رہائشی سعید نے نواب مہر گامو ٹرسٹ کے زیرِ اہتمام فری سکول اور ڈسپنسری قائم کر دی، جہاں بچوں کو مفت تعلیم اور مستحق افراد کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔
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