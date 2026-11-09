صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زینب حفیظ صدیقی فری آئی کیمپ میں 655 مریضوں کا طبی معائنہ

  • سرگودھا
زینب حفیظ صدیقی فری آئی کیمپ میں 655 مریضوں کا طبی معائنہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آپٹیشنز ایسوسی ایشن آف پاکستان سرگودھا زون کے صدر لیاقت حفیظ صدیقی کی زیر نگرانی سالانہ زینب حفیظ صدیقی فری آئی کیمپ میں 655 مریضوں کا طبی معائنہ کرتے ہوئے 148 آپریشن کئے گے اور مفت ادویات فراہم کی گئیں۔

اس موقع پر آپٹیشنز ایسویسی ایشن سرگودھا زون کے جنرل سیکرٹری محمد شہزاد انصاری نے سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر،فنانس سیکرٹری محمد وسیم اور گروپ لیڈر عبدالحمید ڈوگر کے ہمراہ آئی کیمپ کے پنڈال میں انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے پرچی سے لیکر مریض کی سرجری کے عمل کا بغور جائزہ لیا اور اس مشن کو دکھی انسانیت کی بہترین خدمت قرار دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا مارگلہ ایونیو،سنگجانی انٹر چینج کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ

3روزہ ٹورازم سپورٹس اینڈ فیملی فیسٹیول اختتام پذیر

کنٹونمنٹ بورڈ کی 3روزہ فوڈ سیفٹی،آگاہی مہم اختتام پذیر

ستھرا پنجاب ایجنسی راولپنڈی کی صفائی مہم جاری

گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس کے موثر انتظامات

نوجوان اقبال کے کردار کو اپناتے ہوئے بلند نظری کو شعار بنائیں، شبیر میثمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر