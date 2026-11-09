بغیر ہیلمٹ سفر کرنے پر 340 موٹر سائیکلیں بند
موچھ(نمائندہ دنیا)انچارج پٹرولنگ پوسٹ تری خیل سب انسپکٹر ضیاء اللہ خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ۔۔۔
پٹرولنگ پوسٹ تری خیل کے سٹاف نے بمطابق احکامات افسران بالا ڈی ایس پی اعجاز حسین قریشی کی سربراہی میں اکتوبر 2026 ء میں 37 گاڑیوں کے خلاف ایل پی جی غیر قانونی استعمال کرنے پر 285/286 کے مقدمات درج کرائے ، جبکہ اوور لوڈنگ وغیرہ کے 10 مقدمات درج کرائے ، بغیر ہیلمٹ سفر کرنے پر بمطابق احکامات افسران بالا 340 موٹر سائیکل بند کیئے گئے ، جبکہ 1040 لوگوں کو قانون کی خلاف ورزی کرنے پر گیارہ لاکھ نوے ہزار سات سو پچاس روپے کے چالان دیئے گئے ، جبکہ 9591 لوگوں کو بزریعہ ای پولیس ایپ چیک کیا گیا ، جبکہ 3522 گاڑیوں کو چیک کیا گیا ،
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