نمبر پلٹوں پر مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس نے گاڑیوں و موٹرسائیکلوں کی جانچ پڑتال کے دوران 126جنوبی، 22شمالی کے مقامات پر جعلی نمبر پلٹوں والی 2 موٹرسائیکلیں بند کر کے مالکان تنویر اور امتیاز کیخلاف مقدمات درج کر لئے ۔
پولیس نے گاڑیوں و موٹرسائیکلوں کی جانچ پڑتال کے دوران 126جنوبی، 22شمالی کے مقامات پر جعلی نمبر پلٹوں والی 2 موٹرسائیکلیں بند کر کے مالکان تنویر اور امتیاز کیخلاف مقدمات درج کر لئے ۔
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