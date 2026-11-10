11ریڑھی بان تھانے بند
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) خوشاب روڈ اوور ہیڈ بریج کے نیچے ٹرسٹ پلازہ کے سامنے ریڑھی کھڑی کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے مگر نوٹسز کے باوجود عملدرآمد نہیں ہو رہا، پولیس نے 11ریڑھی بانوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا
خوشاب روڈ اوور ہیڈ بریج کے نیچے ٹرسٹ پلازہ کے سامنے ریڑھی کھڑی کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے مگر نوٹسز کے باوجود عملدرآمد نہیں ہو رہا، پولیس نے 11ریڑھی بانوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا
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