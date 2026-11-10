صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استاد رانا عمر حیات ساجد کی اہلیہ انتقال کر گئیں

  • سرگودھا
استاد رانا عمر حیات ساجد کی اہلیہ انتقال کر گئیں

بھیرہ(نامہ نگار) گورنمنٹ ہائی سکول بھیرہ کے استاد رانا عمر حیات ساجد کی اہلیہ عارضہ قلب کے باعث انتقال کر گئیں۔ مرحومہ گورنمنٹ ہائی سکول بھیرہ کے سابق استاد رانا محمد حیات مرحوم کی بہو تھیں۔

ان کی نماز جنازہ گنج منڈی بھیرہ میں ادا کی گئی، جس میں سابق سٹی ناظمین عزیز الحق پراچہ، حاجی شیخ شوکت علی صراف، سابق رکن ضلع کونسل راجہ مجاہد علی خان بکھر، پاکستان پیپلز پارٹی بھیرہ کے صدر چوہدری طارق امیر، سرگودھا چیمبر آف کامرس کے اراکین چوہدری محمد اجمل گوندل چوہدری محمد اکمل گوندل، احتشام الحق پراچہ، ویلفیئر کونسل تحصیل بھیرہ کے صدر چوہدری خالد محمود آرائیں، محکمہ تعلیم سے وابستہ شخصیات، سیاسی و سماجی رہنماؤں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے مرحومہ کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا سیکٹرای بارہ کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ

اسلام آباد ٹریفک پولیس کی B-17 میں روڈ سیفٹی آگاہی واک

اقبال کا تصورِ خودی جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ،شزافاطمہ

بی آئی ایس پی کے تمام مستحقین کی جیو ٹیگنگ کر رہے ، روبینہ خالد

ملک میں تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ،سیدال خان

راولپنڈی ،تین روزہ انسداد گدا گری مہم آج سے شروع ہوگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد