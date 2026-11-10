قرآ ن نے ا نسا نو ں کے در میا ن عد ل احسان معافی صلح اور نیکی کے ا صو لو ں کو فروغ د یا ،قاری عبدالوحید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مذہبی رہنماء قاری عبدالوحید نے کہا ہے کہ قرآ ن مجید نے ا نسا نو ں کے در میا ن عد ل احسان معافی صلح اور نیکی کے ا صو لو ں کو فروغ د یا ہے۔
جبکہ نبی کریم کی کی سیرت طیبہ پوری انسا نیت کیلئے ر حمت بر دا شت عفو و در گز ر اور حسن سلو ک کا عملی نمو نہ ہے ا سلام کسی ا نسا ن کے ساتھ مذ ہب رنگ نسل اور ز با ن کی بنیا د نا ا نصافی کی ا جا ز ت نہیں د یتا ۔
بلکہ ہر فرد کے جا ن و ما ل عزت اور بنیا د ی حقوق کے تحفظ کی تعلیم دیتا ہے اسلا م د ین امن محبت روادا ر ی اور بقا ئے با ہمی ہے اسلام کے ا صو لو ں کو ا ختیا ر کر کے معاشر ے اور امن سکون کا گہوارہ بنا یا جا سکتا ہے۔
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