صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک انصاف کا منشور عوامی ا منگوں کا تر جما ن ، ذوالفقار علی بھٹی

  • سرگودھا
تحریک انصاف کا منشور عوامی ا منگوں کا تر جما ن ، ذوالفقار علی بھٹی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا منشور عوامی ا منگوں کا تر جما ن ہے جس کا بنیا د ی مقصد عا م آ د می کو با اختیا ر بنا نا قا نو ن کی حکمر انی قائم کر نا اور ملک کو سیاسی معاشی اور سما جی استحکا م کی راہ پر گامز ن کر نا ہو گا ۔

تحریک انصاف کے منشور میں آ ئین کی با لا د ستی اور آ زاد عد لیہ ا دا روں کی مضبو ط شفاف احتسا ب اور میرٹ اور بنیا د ی ا نسا نی حقوق کے تحفظ کو بنیا د ی ترجیحا ت میں شا مل کیا گیا ہے فارم47حکو مت کی نا کا م معاشی پالیسیوں سے عا م شہر ی شد ید مشکلا ت سے دوچا ر ہے تنخوا ہ د ار طبقے اور مزدروں اور د یہا ڑ ی دار لوگوں کیلئے آ ج 2وقت روٹی کا حصو ل جسم اور ر وح کا ر شتہ بر قرار ر کھنا نا ممکن ہو چکا ہے پور ی قوم ایک مرتبہ با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی طرف دیکھ ر ہی ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شیڈول ردی کی نذر: گیس بحران ، شہری ذہنی اذیت میں مبتلا

کباڑ خانوں کی رجسٹریشن ، پولیس کا قانون سازی کے لیے ڈرافٹ سرخ فیتے کی نذر

دستاویزات میں بے ضابطگیاں ، شپنگ ایجنسی پر 35 لاکھ روپے جرمانہ

مرزا آدم خان روڈ کی بحالی کا 70 فیصد کام مکمل

چائنہ انڈسٹریل زون منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

کرا چی سے پشاور جانے والی عوام ایکسپریس کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد