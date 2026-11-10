تحریک انصاف کا منشور عوامی ا منگوں کا تر جما ن ، ذوالفقار علی بھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا منشور عوامی ا منگوں کا تر جما ن ہے جس کا بنیا د ی مقصد عا م آ د می کو با اختیا ر بنا نا قا نو ن کی حکمر انی قائم کر نا اور ملک کو سیاسی معاشی اور سما جی استحکا م کی راہ پر گامز ن کر نا ہو گا ۔
تحریک انصاف کے منشور میں آ ئین کی با لا د ستی اور آ زاد عد لیہ ا دا روں کی مضبو ط شفاف احتسا ب اور میرٹ اور بنیا د ی ا نسا نی حقوق کے تحفظ کو بنیا د ی ترجیحا ت میں شا مل کیا گیا ہے فارم47حکو مت کی نا کا م معاشی پالیسیوں سے عا م شہر ی شد ید مشکلا ت سے دوچا ر ہے تنخوا ہ د ار طبقے اور مزدروں اور د یہا ڑ ی دار لوگوں کیلئے آ ج 2وقت روٹی کا حصو ل جسم اور ر وح کا ر شتہ بر قرار ر کھنا نا ممکن ہو چکا ہے پور ی قوم ایک مرتبہ با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی طرف دیکھ ر ہی ہے
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