صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقدمے کی پیروی کرنے پر گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد

  • سرگودھا
مقدمے کی پیروی کرنے پر گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد

مقدمے کی پیروی کرنے پر گھر میں گھس کر خواتین پر تشددسیف الرحمان اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا ملز موں نے دھاوا بول دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ مقدمے کی پیروی کرنے پر مخالفین نے گھر میں گھس کر خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں سیف الرحمان نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس دوران ملز موں نے سابقہ مقدمے کی پیروی کرنے کی رنجش میں گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر پر موجود خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا اور اس دوران کی قیمتی گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ بعد ازاں ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شیڈول ردی کی نذر: گیس بحران ، شہری ذہنی اذیت میں مبتلا

کباڑ خانوں کی رجسٹریشن ، پولیس کا قانون سازی کے لیے ڈرافٹ سرخ فیتے کی نذر

دستاویزات میں بے ضابطگیاں ، شپنگ ایجنسی پر 35 لاکھ روپے جرمانہ

مرزا آدم خان روڈ کی بحالی کا 70 فیصد کام مکمل

چائنہ انڈسٹریل زون منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

کرا چی سے پشاور جانے والی عوام ایکسپریس کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد