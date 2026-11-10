صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ بچے ،بوڑھے ،کھانسی،نزلہ و دیگر بیماریوں کا شکار

  • سرگودھا
سموگ بچے ،بوڑھے ،کھانسی،نزلہ و دیگر بیماریوں کا شکار

سموگ بچے ،بوڑھے ،کھانسی،نزلہ و دیگر بیماریوں کا شکار مریم نواز تعلیمی اداروں میں سموگ کے پیش نظر فوری تعطیلات کا اعلان کریں، والدین

موچھ(نمائندہ دنیا)سموگ نے پورے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ۔بچے ،جوان اور بوڑھے سر درد،گلے کی خراش، کھانسی، نزلہ،زکام،آنکھوں کی جلن و دیگر بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔فوری طور پر طلباء و طالبات کی صحت کا خیال کرتے ہوئے چھٹیوں کا اعلان کرنے کی بجائے دیگر تمام انتظامی معاملات ٹھپ کر کے اے سیز سے تعلیمی اداروں کی صفائی و دیگر معاملات کی چیکنگ پنجاب حکومت کے لیئے سوالیہ نشان ہے ۔اساتذہ کے مسائل حل کرنے کی بجائے مزید الجھا دیئے گئے ہیں۔وزیر اعلی پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ تعلیمی اداروں میں سموگ کے پیش نظر فوری تعطیلات کا اعلان کریں۔نیز فیلڈ اساتذہ کے ذمے تمام تر سلیبس و تدریسی نظام لگائیں۔ہر تعلیمی میں خاکروب آنے تک صفائی،ستھرائی کے ٹوپی ڈرامے کا خاتمہ کیا جائے ۔سماجی شخصیات و والدین امیر عبد اللہ خان،احسان اللہ خان،سید ظل قدوس،ملک رفیع اللہ،مدثر خان،حفیظ اللہ نیازی،سید دوست علی،شیر زمان خان و دیگر کا اصلاح احوال کا مطالبہ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا سیکٹرای بارہ کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ

اسلام آباد ٹریفک پولیس کی B-17 میں روڈ سیفٹی آگاہی واک

اقبال کا تصورِ خودی جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ،شزافاطمہ

بی آئی ایس پی کے تمام مستحقین کی جیو ٹیگنگ کر رہے ، روبینہ خالد

ملک میں تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ،سیدال خان

راولپنڈی ،تین روزہ انسداد گدا گری مہم آج سے شروع ہوگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد