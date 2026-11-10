باپ بیٹی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، سنگین دھمکیاں
باپ بیٹی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، سنگین دھمکیاں بو ٹا نا می شخص کے والد اور بہن کو ملزموں نے ڈنڈوں سے مارا پیٹا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)باپ بیٹی کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ کھرڑیانوالہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے بوٹا نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کی ہمشیرہ اور والد کو ملز موں نے سابقہ رنجش کی بناء پر قابو کرلیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا گیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
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