صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھوٹے جانوروں کے ذبح کرنے پرپابندی ، عمل درآمد کی ہدایت

  • سرگودھا
چھوٹے جانوروں کے ذبح کرنے پرپابندی ، عمل درآمد کی ہدایت

چھوٹے جانوروں کے ذبح کرنے پرپابندی ، عمل درآمد کی ہدایتچھوٹی عمر کے حلال جانوروں کے ذبح کرنے سے ان کی نسل ختم ہو رہی

 سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت نے چھوٹی عمر کے جانوروں کے ذبح کرنے پر عائد پابندی پر سختی سے عملدرآمد کرانے کے لئے متعلقہ محکموں اور اداروں کو ہدایات جاری کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت کے علم میں آیا ہے کہ چھوٹی عمر کے حلال جانوروں کے ذبح کرنے سے ان جانوروں کی نسل ختم ہو رہی ہے ۔ جبکہ چھوٹے جانور انسانی صحت کیلئے اتنے فائدہ مند بھی نہیں ہیں، اس سلسلہ میں محکمہ لائیو سٹاک اور بلدیاتی اداروں کو اپنے اپنے علاقوں میں قصابوں کو جانور سرکاری مذبحہ خانہ میں ذبحہ کرنے اور انکی نگرانی کرنے کی ہدایت کی ہے اور نجی سلاٹر ہاؤس کے خلاف بھر پور کارروائی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی،لکڑی چوری کے بعد سرکاری پٹرول بھی خوردبرد

سی ایس ایس 2027 ،تحریری امتحان کیلئے درخواستیں طلب

پٹرولیم قیمتیں پندرہ روزہ یا ماہانہ مقرر کی جائیں، پمپ مالکان

زمیندار کا خاتون اور کمسن بچے پر تشدد، مقدمہ درج

گگومنڈی : گیارہ سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کی کوشش

کوٹ ادو،3 ملزم گرفتار چرس، دیسی شراب برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد