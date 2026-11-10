زمین پر قبضے کی کوشش ، شہری کو قتل کر نے کی دھمکیاں
زمین پر قبضے کی کوشش ، شہری کو قتل کر نے کی دھمکیاں ملز م مبینہ طور پر عبدالغفور کی زمین پر حملہ آ ور ہو گئے ، مقدمہ درج کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زمین پر قبضے کی کوشش کرنے والے ملزمان قانون کی گرفت میں آگئے ۔تھانہ ماموں کانجن کے علاقے میں عبدالغفور نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملز م مبینہ طور پر اس کی زمین پر قبضہ کرنے کی نیت سے حملہ اور ہو گئے اور اس دوران انہیں قتل سمیت دیگر سے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تاہم پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
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