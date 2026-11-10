تیز رفتار رکشہ کی زد میں آ کر راہگیر خاتون زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تیز رفتار رکشہ کی زد میں آ کر راہگیر خاتون زخمی ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ لک موڑ روڈ پر تیز رفتار رکشہ کی زد میں آ کر حاجرہ بی بی جو کہ سڑک کراس کر رہی تھی زخمی ہو گئی جبکہ ڈرائیور موقع سے رکشہ بھگا لے گیا، خاتون کو طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
تیز رفتار رکشہ کی زد میں آ کر راہگیر خاتون زخمی ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ لک موڑ روڈ پر تیز رفتار رکشہ کی زد میں آ کر حاجرہ بی بی جو کہ سڑک کراس کر رہی تھی زخمی ہو گئی جبکہ ڈرائیور موقع سے رکشہ بھگا لے گیا، خاتون کو طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
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